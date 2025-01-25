القافلة تسير.. حسام موافي يرد على مهاجميه بدمج الطب بالدين والإنسانيات

كتب- محمد أبو بكر:



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، ردًّا على تساؤل حول دمج الأمور الطبية بالمفاهيم الدينية والإنسانية في حديثه "إن القافلة تسير.. ولا أريد أن أكمل الباقي".

وأوضح الدكتور موافي، خلال برنامج "سؤال مباشر"، أنه خلال 35 عامًا من تدريسه لطلاب كلية الطب، حيث كان يتحدث أمام 2000 طالب في المدرجات، كان يركز على تدريس الطب "البيور" أي الطب البحت، دون أية خلطة دينية أو إنسانية؛ ولكنه في نفس الوقت أشار إلى أنه عندما يتحدث إلى شخص عادي، يحاول توصيل الحقائق الطبية بطريقة تبسط المفهوم وتساعد في حماية الناس من الأمراض؛ مثل الأزمات القلبية أو مرض السكر.

إضفاء الإنسانية على الطب

وأكد الدكتور موافي أنه ليس مفسرًا دينيًّا ولا يتحدث في الدين من منظور رجال الأزهر؛ ولكن عندما يريد أن يوضح للناس كيفية حماية أنفسهم من الأمراض، يجد أنه من الضروري أن يدمج بين العلم والإنسانية في حديثه، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة قد تكون أكثر تأثيرًا، حيث يتحدث عن مبادئ حياتية قد تكون مؤثرة في الناس؛ مثل القيم الإنسانية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التعامل مع الأمراض.

وطرح المذيع تساؤلًا حول العلاقة بين الطب والمفاهيم الاجتماعية، قائلاً: "إيه علاقة ولاد الأصول بالطب؟ ومَن الذي يعطيك الحق أن تتحدث في العادات والأصول والتقاليد، وأنت طبيب؟"، ليرد الدكتور موافي: "أنا قبل أن أكون طبيبًا، أنا إنسان، وإذا جاءني مريض وأنا أتعامل معه بطريقة طبية فقط دون أن أراعي الجانب الإنساني؛ فإنني أكون دكتورًا فاشلًا".

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني أنه عندما يعاني مريض مشكلةً صحيةً؛ مثل مرض القلب ويعاني أيضًا الاكتئاب بسبب عدم وجود أولاد، فإنه لا يمكنه أن يركز فقط على علاج القلب دون التطرق إلى مشاعره الإنسانية.

الإنسانية شرط أساسي في مهنة الطب

وأكد الدكتور حسام موافي أنه في مثل هذه الحالات، يجب على الطبيب أن يعالج المريض نفسيًّا أيضًا، وليس فقط جسديًّا، موضحًا أنه إذا لم يتمكن الطبيب من التحدث مع المريض بشكل إنساني، فإن عليه أن يترك هذه المهنة، قائلًا: "الدكتور اللي مابيعرفش يتكلم في إنسانيات يسيب هذه المهنة".

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