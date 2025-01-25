طريقة وخطوات فحص سلامة عداد الكهرباء في المنزل.. توجه للشركة في هذه الحالة

كتب - محمد صلاح

تساؤلات واستفسارات كثيرة يبحث المواطنون عن إجابات وافية لها فيما يتعلق من فواتير كهرباء مرتفعة رغم الاستخدام المحدود.

وفيما يلي يوضح مصراوي طريقة التأكد من سلامة عداد الكهرباء، سواء التقليدي أو الميكانيكي أو مسبوق الدفع، لتجنب دفع مقابل استهلاك غير حقيقي.

طريقة اختبار عداد الكهرباء في المنزل

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في منشور عبر "فيسبوك"، بعض النصائح التي يُمكن من خلالها أن يختبر المواطن عداد الكهرباء الخاص به، والتأكد من سلامته ظاهريًا، وهي:

1- فصل كل أجهزة المنزل بما فيها شواحن الموبيل (فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة).

- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كل الأجهزة.

- بالنسبة للعداد مسبق الدفع (العداد الذي يشحن من خلال الكارت) يتم تسجيل الرصيد المتبقي بالعداد بعد فصل كل الأجهزة.

2- بعد مرور 15 دقيقة من الفصل قم بإعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى ثم تسجيل قراءة العداد مرة أخرى.

- بالنسبة لعداد مسبق الدفع يتم تسجيل المبلغ المتبقي بالعداد مرة أخرى.

- إذا كانت القراءة ثابتة فالعداد الميكانيكي والديجيتال سليم،.

- إذا كان المبلغ المتبقي ثابتًا فالعداد مسبق الدفع سليم.

- إذا تغيرت القراءة بالعداد الميكانيكي أو العداد الديجيتال أ و تغير المبلغ المتبقي بالعداد مسبق الدفع، يُنصح بالتوجه للشركة لطلب فحص العداد معمليًا.

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