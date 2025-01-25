رواتبهم 60 جنيهًا شهريًّا.. طلب إحاطة لحل أزمة عمال التشجير بوزارة الزراعة

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن حل أزمة عمال التشجير التابعين لوزارة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيتهم على درجات مالية.

وأوضحت النائبة نيفين الكاتب، خلال طلب الإحاطة، اليوم السبت، أن هؤلاء العمال يعانون معاناة شديدة؛ إذ لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 40 إلى 60 جنيهًا فقط، ورغم ذلك يتم التعامل معهم كموظفين ملتزمين بساعات عمل يومية وحضور منتظم.

وطالبت النائبة بعرض طلب الإحاطة على اللجنة المختصة؛ لبحثه ومناقشته واتخاذ قرار فوري لحل مشكلات عمال التشجير الذين يعانون منذ سنوات طويلة.

وأشارت الكاتب إلى أن هذا الطلب يأتي أسوة بطلبات الإحاطة السابقة التي تقدمت بها، مثل حل مشكلة عمال السُرْكي، ومشكلة أجور العاملين بمراكز الشباب والرياضة، والتي صدرت توصيات بوضعها موضع التنفيذ في القريب العاجل.

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