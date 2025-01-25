القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

كتب- محمد سامي:

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1446هـ.

وجاء في نص البرقية: الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لي أن أبعث بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمـد صلوات الله عليه وسلامه، أعادها الله عليكم بكل الخير وعلى الوطن المفدي باليمن والبركات في ظل قيادتكم الوطنية لمسيرته.

وأضاف: رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة، يؤكدون وفاءهم للمهام الوطنية التي يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفاني، مقتدين بصاحب الذكرى المشرفة محمـد صلوات الله عليه وسلامه في الدفاع عن المبدأ والعقيدة وصون عزة الوطن وكرامته وسيادة شعبه على أراضيه المقدسة.

كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، كما أصدر الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا بنفس المناسبة.



كما هنأ الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

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