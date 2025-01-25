الأرصاد: شتاء هذا العام عكس التوقعات.. والحرارة تفوق المعدلات الطبيعية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن شهر يناير الحالي شهد تغيرًا ملحوظًا في الطقس، حيث لم يشعر الناس بالبرودة الشتوية المعتادة ولم تشهد البلاد سقوط أمطار كما هو متوقع في هذا الوقت من العام.

شتاء هذا العام عكس التوقعات

أوضح "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد": إذا تم تقييم حالة الطقس حتى الآن، لم تكن هناك موجات قارسة البرودة كما كان يحدث في السنوات السابقة، ودرجات الحرارة في يناير كانت إما حول المعدلات الطبيعية أو أعلى منها، وذلك بسبب تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما ساعد في استقرار الطقس وشكل ظاهرة الشُبورة المائية في بعض المناطق.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص الأمطار كانت متوقعة على السواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحري، وشهدت الأيام الماضية أمطارًا متوسطة على بعض هذه المناطق.

حالة الطقس اليوم

عن حالة الطقس اليوم، لفت "القياتي"، إلى أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة في مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، وستزداد شدة الأمطار يوم غد لتصل إلى متوسطة على مناطق مثل الإسكندرية وبعض محافظات الوجه البحري، وقد تكون غزيرة على مدن القناة وشمال سيناء.

ونوه "القياتي"، إلى أن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية، لكن درجات الحرارة تظل مستقرة بشكل عام، ويرجع ذلك إلى تأثير المرتفع الجوي الذي يمنع حدوث تغيرات كبيرة في درجات الحرارة.

وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، ارتفعت درجات الحرارة قليلًا خلال النهار، ما جعل الأجواء دافئة بعض الشيء، خاصة في القاهرة والمناطق الداخلية، بينما استمرت الأجواء الباردة في الليل، لكن دون أن تصل إلى حد البرودة الشديدة التي كانت سائدة في السنوات الماضية.



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