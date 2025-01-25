ضحية جريمة الأقصر.. تحرك حكومي جديد بشأن أسرة المجني عليه

كتب- محمد أبو بكر:

قدم أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، نيابة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واجب العزاء لأسرة الزميل الراحل حجاج كامل أحمد، أحد العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، والذي لقي مصرعه في حادث مأساوي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

توجيهات عاجلة لدعم أسرة ضحية جريمة الأقصر

أكد "عبد الموجود"، أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بسرعة اتخاذ التدخلات اللازمة لدعم أسرة الفقيد في مصابها الأليم، مع تقديم كل أوجه المساعدة المطلوبة، وصرف التعويضات المقررة دون تأخير، لضمان توفير الدعم المالي والمعنوي لأسرته.

وفي استجابة مباشرة لطلب أسرة الفقيد، وجهت الدكتورة مايا مرسي، بتكفل المؤسسة القومية لتيسير الحج بتكاليف أداء زوجة ونجل الراحل لفريضة الحج هذا الموسم 1446هـ - 2025 م، حرصًا على تحقيق رغبة الأسرة ومساندتها في هذا الظرف الأليم.

وأكدت الوزارة، استمرار جهودها في دعم العاملين بها وأسرهم في مختلف المواقف الإنسانية، تنفيذًا لمبادئ التكافل الاجتماعي وتعزيزًا لدورها في رعاية منتسبيها.

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