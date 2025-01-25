وزير العمل: اليوم إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، على أن اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

جاء ذلك، في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025 والذي نص على أن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

إإجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

أصدرت وزارة العمل، كتابًا دوريًا إلى المديريات بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج.

وأكد الكتاب الدورى، على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقًا لنص المادة (52) من قانون العمل.

وتقدم وزير العمل، إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة داعيًا الله أن يعيدها على مصر الحبيبة بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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