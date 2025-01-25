شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبل بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 30 يناير 2024.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم السبت 25 يناير، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية و اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وأمطار خفيفة على مناطق من شمال القاهرة والإسكندرية.

وأوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة ومناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة يوم الأحد 26 يناير.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها بداية من الاثنين 27 يناير وحتى الخميس 30 يناير.





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