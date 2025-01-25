سياحي وداخلية وتضامن.. الفئات الممنوعة من أداء الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن الفئات الممنوعة من أداء الحج موسم 1446هـ - 2025، وذلك وفقًا للاشتراطات الصحية والتنظيمية المعتمدة من الجهات المختصة.

الفئات الممنوعة من أداء الحج 2025

أكد "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أن الفئات الممنوعة من أداء الحج لهذا العام تشمل مجموعة من الحالات الصحية والاستثنائية التي تُستثنى من أداء مناسك الحج هذا العام، وتشمل:

مرضى الفشل الكلوي الذين يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي منتظمة.

المصابون بالتليف الرئوي.

الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة المرضية.

مرضى الزهايمر والاضطرابات النفسية وفقًا للتقارير الطبية الرسمية.

المصابون بأمراض مزمنة ومستعصية تعيق القدرة على أداء المناسك.

الأشخاص الذين أدوا فريضة الحج خلال السنوات الخمس الماضية.

فاقدو الأهلية أو الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية تحول دون أداء الشعائر.

الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

مرضى الأورام والتليف الكلوي الحاد.

النساء الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة من الحمل.

الجهات المنظمة لموسم الحج

يذكر أنه يتم تنظيم موسم الحج في مصر من خلال ثلاث جهات رسمية، وهي:

وزارة الداخلية التي تشرف على قرعة الحج.

وزارة السياحة المسؤولة عن تنظيم برامج الحج السياحي.

وزارة التضامن الاجتماعي التي تتولى تنظيم حج الجمعيات الأهلية.

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