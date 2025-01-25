في ذكرى أم كلثوم.. تلفزيون موريتانيا ينقل حفل إحيائها من ماسبيرو

كتب-عمرو صالح:

أجرى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام زيارة إلي مقر التلفزيون الموريتاني حيث التقي بالوزيرة السابقة السنية بنت سيدي هيبة مديرة التليفزيون، وذلك بحضور السفير المصري في موريتانيا خالد يوسف.

وبحسب بيان الهيئة بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، وينقل التليفزيون الموريتاني حفل إحياء ذكرى كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في ماسبيرو، فيما يعد أول تعاون بين الجانبين .

يتضمن الحفل الذي تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم ، بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي .. تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور ٢٥ عاماً على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري . حيث يتم تكريم مخرجة المسلسل إنعام محمد علي ، وبطلة العمل الفنانة صابرين ، والفنانة سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل .

كما يشهد الحفل تكريم نخبة من نجوم المسلسل: نادية رشاد، رشوان توفيق، أيمن عزب، خالد الصاوي، ريهام عبدالحكيم، منال سلامة، أحمد عبداللطيف، عبدالعزيز مخيون، ميرنا وليد، رياض الخولي، أشرف زكي، توفيق عبدالحميد، محمد أبو داود، أحمد صيام ، كمال أبو رية ، عزة بلبع ، صفاء الطوخي ، مصممة الأزياء سامية عبد العزيز ، المصور عماد وليم .

ويعد مسلسل أم كلثوم أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي ، وقد حظي ولا يزال باهتمام واسع النطاق .. لدي عشرات الملايين من المشاهدين داخل مصر وخارجها.

ومن المقرر أن يقام حفل أم كلثوم مساء الثاني من فبراير على مسرح التليفزيون ، بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو.

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