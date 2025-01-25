هل تتراجع أسعار الدواجن مع قدوم شهر رمضان الكريم؟.. الزراعة تُجيب

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور طارق سليمان نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، عن موقف أسعار الدواجن بمختلف أسواق الجمهورية مع حلول شهر رمضان 2025.

أسعار الدواجن في رمضان 2025

وقال "سليمان"، لمصراوي، إنه تم رصد أعلى نسبة إشغالات دواجن بالعنابر والمزارع خلال الشهور الأخيرة، موضحًا أن ذلك يرجع لجهود الدولة المتواصلة لتوفير الأعلاف بمختلف الأسواق وثبات أسعارها و العمل على استيراد الدواجن من الخارج الأمر الذي ساهم في استقرار الحالة السوقية.

وتابع: ومع إفطار الأخوة المسيحيين الذي بدأ مطلع الشهر الجاري زادت نسبة الإقبال على شراء الدواجن لكن الأسعار لم تتأثر وذلك لتوافرها بكميات كبيرة بمختلف الأسواق وتلبي احتياجات السوق المحلي.

وأشار سليمان أنه مع حلول شهر رمضان 2025، من المتوقع انخفاض الأسعار خاصة في الثلث الأخير منه والذي يتوجه فيه المواطنون لشراء مخبوزات العيد.

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