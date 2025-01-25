نشرة منتصف الليل| مدبولي يثمن دور الشباب في بناء المستقبل.. وتعليق الغرفة التجارية على بيع الأدوية بالأرصفة

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أفكار واعدة ومبتكرة تفوز بجائزة "GEN Z".. ومدبولي يثمن دور الشباب في بناء المستقبل

شهد برنامج "GEN Z" تحدي الجامعات لحظة فارقة بتتويج فريقين بمشاريع مبتكرة، حيث فاز كل من فريق "ري وول" وفريق "قطفة" بجائزة قدرها 3 ملايين جنيه.

مدبولي خلال "Gen Z": الابتكار وريادة الأعمال هما مفتاح تقدم الدول

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقدم الدول يعتمد بشكل رئيسي على الأفكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الابتكارات غير التقليدية تمثل السبيل نحو التقدم.

الغرفة التجارية تُعلق على مشهد بيع الأدوية بأرصفة وكالة البلح

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، على أهمية شراء الأدوية من مصادر موثوقة، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق ببيع الأدوية على صفحات السوشيال ميديا وعلى الأرصفة.

"متعك الله بالصحة والعافية".. علاء مبارك يتذكر مشروع والدته سوزان بالتزامن مع معرض الكتاب

نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، صورة لوالدته سوزان مبارك على منصة "إكس"، خلال ظهورها على شاشة التلفزيون مستعيداً دورها في مشروع "مكتبة الأسرة".

مكتبة الإسكندرية تكشف لمصراوي تفاصيل مشاركتها في معرض القاهرة للكتاب

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تشارك بجناح مميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي يطالب بعودة مهرجان القاهرة الدولي للشعر

شهدت قاعة الشعر، ندوة خاصة للشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، أدارها الشاعر والإعلامي سامح محجوب، ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.