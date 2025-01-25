نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق: لهذه الأسباب لقبتني الإخوان الإرهابية بـ"ملك التعذيب"

كتب- عمرو صالح:

كشف اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق عن سبب مهاجمة المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، له خلال فترة خدمته و تلقيبه بملك التعذيب وادعائهم أنه يتبع أساليب الضرب والتنكيل خلال إجراءه التحقيقات مع المتهمين في جرائم الإرهاب.

وقال علام خلال تصريحاته لمصراوي إن الإدعاءات التي أطلقتها جماعة الإخوان على شخصي كاذبة موضحا أنهم كانوا يهاجمونه عبر منصاتهم الإعلامية كونه من الضباط ذات الكفاءة العالية وعادة ما ينجح في إحباط عملياتهم الإرهابية .

وأشار علام أنه طوال فترة خدمته بجهاز مباحث أمن الدولة لم يتهم في أي قضية تعذيب أو قضايا تمس حقوق الإنسان أو غيرها.

ويشار إلى أن اللواء فؤاد علام تصدر إسمه قائمة إغتيالات جماعة الإخوان الإرهابية طوال فترة خدمته بجهاز مباحث أمن الدولة.

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