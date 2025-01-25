إعلان

نائب رئيس أمن الدولة الأسبق: لهذه الأسباب لقبني الإخوان بـ"ملك التعذيب"

07:31 ص السبت 25 يناير 2025

اللواء فؤاد علام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:
كشف اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق عن سبب مهاجمة المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، له خلال فترة خدمته و تلقيبه بملك التعذيب وادعائهم أنه يتبع أساليب الضرب والتنكيل خلال إجراءه التحقيقات مع المتهمين في جرائم الإرهاب.

وقال علام خلال تصريحاته لمصراوي إن الإدعاءات التي أطلقتها جماعة الإخوان على شخصي كاذبة موضحا أنهم كانوا يهاجمونه عبر منصاتهم الإعلامية كونه من الضباط ذات الكفاءة العالية وعادة ما ينجح في إحباط عملياتهم الإرهابية .
وأشار علام أنه طوال فترة خدمته بجهاز مباحث أمن الدولة لم يتهم في أي قضية تعذيب أو قضايا تمس حقوق الإنسان أو غيرها.

ويشار إلى أن اللواء فؤاد علام تصدر إسمه قائمة إغتيالات جماعة الإخوان الإرهابية طوال فترة خدمته بجهاز مباحث أمن الدولة.

اقرأ أيضا..
السيسي: التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان والسبيل نحو مستقبل أفضل

بعد قرار وزير الإسكان.. ما ارتفاعات البناء المسموح بها في القرى؟

فؤاد علام أمن الدولة الاخوان التعذيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التوربينات لاتعمل.. عباس شراقي يكشف عن مفاجأة بشأن كهرباء سد النهضة

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد الزمالك.. نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة
لاستقبال الأسرى المُبعدين.. وفد من حماس يتوجّه إلى القاهرة