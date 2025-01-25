أكبر خط ملاحي بالعالم.. فيديو يرصد محطة "تحيا مصر 2" بميناء الدخيلة بعد اقتراب تشغيلها

كتب- محمد أبو بكر:

يشهد ميناء الدخيلة تطورًا نوعيًا مع اقتراب الانتهاء من مشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأرصفة 99.5%.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية لتعزيز قدراتها في استقبال السفن العملاقة ودعم التجارة الدولية.

محطة الحاويات الجديدة على طول 1200 متر

بحسب وزارة النقل، تمتد محطة الحاويات الجديدة على طول 1200 متر (من إجمالي 1680 مترًا لطول الرصيف) وهو أكبر خط ملاحي في العالم، وبعمق 18 مترًا، فيما تبلغ مساحتها 840 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، مما يساهم في تحويل ميناء الدخيلة إلى واحد من أهم الموانئ في حوض البحر المتوسط لاستقبال حاويات الترانزيت.

ويوفر المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن الرصيف الجديد مصمم لاستقبال السفن العملاقة التي يصل طولها إلى 400 متر بسعة تصل إلى 24 ألف حاوية، ما يعزز من قدرة مصر التنافسية في مجال النقل البحري.

وفي إطار تنفيذ مشروع محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات، تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون - MSC، مما يعزز الشراكة بين مصر وأكبر الخطوط الملاحية العالمية ويحقق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري المصري.

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