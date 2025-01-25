تعرف على "البرنامج الثقافي" اليوم الثاني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد شاكر:

تستضيف الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن برنامج اليوم الثاني للنشاط الثقافي، الذي سيُقام يوم السبت 25 يناير في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

تبدأ الفعاليات من القاعة الرئيسية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث تُعقد ندوة ضمن محور "قراءة المستقبل" بعنوان "هويات رقمية"، ويتحدث خلالها د. حسن عبيد، د. عبد الله نور الدين، ود. علا العبودي، ويديرها د. محمد خلف. أما المحور الثاني، "شخصيتا المعرض"، فيتناول ندوة بعنوان "الوطن في أعمال فاطمة المعدول"، حيث يتحدث فيها د. أسماء عمارة، د. حسام الضمراني، منتصر ثابت، ود. منى النموري، ويديرها د. أشرف قادوس.

وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا، يناقش محور "قضايا استراتيجية" بعنوان "ثوابت الشخصية المصرية" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث يتحدث د. محمد سلامة (وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية ومستشار رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، ود. وسيم السيسي (الباحث في علم المصريات)، ود. خالد حبيب (خبير الموارد البشرية)، ويدير الندوة د. سامي عبد العزيز (عميد كلية الإعلام الأسبق والخبير الوطني بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد). في الختام، يُعقد ندوة ضمن المحور الأخير في القاعة الرئيسية بعنوان "مع الفكر" تحت عنوان "العرب والغرب: رؤى متبادلة"، حيث يتحدث فيها د. عبد الإله بلقزيز، ود. محمد المعزوز من المغرب، ويدير اللقاء نبيل عبد الفتاح.

فعاليات القاعة الدولية

كما تستضيف القاعة الدولية خمس لقاءات متتالية تبدأ بمحور "تجارب ثقافية"، حيث تُناقش ندوة "مصر والصين: علاقات قديمة حديثة" مع الكاتبة الصينية لي شان والكاتبة ليو ينغ، ويديرها الناشر أحمد السعيد. في الساعة الثانية ظهرًا، ينطلق محور "تجارب في الصناعات الثقافية" من خلال ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي في صناعة النشر - تأثيراته على التوزيع والإنتاج وتفاعل القراء"، يتحدث خلالها نديم صادق، سيرا سجاك، كيفن ستيلويل، روبين لاي، وسنتيل ناثان، ويديرها فاطمة عباس. أما المحور الثالث فيستضيف ندوة بعنوان "السرد العماني.. الحضور المتصاعد"، يتحدث خلالها بشرى خلفان، زهران القاسمي، عبد الله حبيب، محمد بن سيف الرحبي، ويديرها سليمان المعمري. في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، تعقد ندوة بعنوان "الخطاب الثقافي: ومتغير العصر" مع د. أحمد عبد الحميد، حسام نايل، عبد الرحمن المسكري، وتديرها هدى حمد. أما المحور الأخير في القاعة الدولية بعنوان "الدبلوماسية الثقافية"، فيستضيف ندوة بعنوان "تغير المناخ وتحديات التنمية المستدامة"، يتحدث خلالها د. ماجد بطرس، والسفير وائل أبو المجد، ويديرها الإعلامية نهى توفيق.

فعاليات الصالون الثقافي

أما قاعة الصالون الثقافي، فتبدأ فعالياتها في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمحور "صناعة الترجمة"، حيث يتحدث خلالها إيمان عبد الحميد، د. خالد السيد، د. طه زيادة، د. علي بن تميم، د. كرمة سامي (رئيس المركز القومي للترجمة)، ماريان كمال (المركز الثقافي الإيطالي)، د. محمد عباس عبد العزيز (ممثل مؤسسة الثقافة اليونانية)، د. مصطفى رياض، وهاني حنا (ممثل المعهد الثقافي الفرنسي)، ويدير الجلسة د. صفاء النجار. في الساعة الثانية ظهرًا، ينطلق المحور الثاني تحت عنوان "التعليم"، حيث يتحدث د. إيمان هريدي، د. سامح الأنصاري، د. شكري مجاهد، د. صبري حافظ، ود. نجوى صابر، ويدير الجلسة د. حسين محمود. أما المحور الثالث بعنوان "أخلاقيات الترجمة"، فيتحدث فيه د. أحمد عريضة، د. صفاء النجار، د. محمد مطاوع، د. محمد نصر الجبالي، د. ياسر أمان، ويدير الجلسة د. إسلام فوزي. في تمام الساعة السادسة مساءً، ينطلق المحور الرابع بعنوان "دراسات الترجمة"، حيث يتحدث د. أحلام عثمان، د. أمية خليفة، د. دعاء إمبابي، ود. ياسر سعيد، ويديرها ريم البرديسي.

فعاليات قاعة فكر وإبداع

أما قاعة فكر وإبداع، فتستضيف ثلاث ندوات متتالية في محورها الأول بعنوان "كاتب وكتاب.. الإصدارات الجديدة". في الساعة الثانية عشر ظهرًا، تُناقش ندوة "ظلال السرد.. مرآة للذات ونافذة على الآخر" للكاتب علي عطا، ويديرها عمرو الشامي. في الساعة الواحدة والنصف، تنطلق ندوة بعنوان "إعادة هيكلة: معادلة توزان القوى في الشرق الأوسط"، يناقشها خالد عكاشة، ود. دلال محمود، ويديرها جلال نصار. في تمام الساعة الثالثة عصرًا، تُناقش ندوة بعنوان "قراءة في الفكر الاستراتيجي لليهود" للواء محمد الغباري، يناقشها أحمد أيوب، شيماء زعتر، ويُدير الحوار أيمن عدلي. في الساعة الرابعة والنصف، تُعقد ندوة في ملتقى الإبداع تحت شعار "الأعمال القصصية" بعنوان "صديقان وفتاة ميتة" للكاتب محمد الشاذلي، يناقشها د. تامر فايز، د. يسري عبد الله، ويديرها مصطفى طاهر. في المحور الأخير، تُناقش "الأعمال الروائية"، حيث يُناقش كتاب "حكايتي الأخيرة للتنين" للكاتب محمد عبد الله سامي، يناقشه سارة إبراهيم، نائل الطوخي، ويديرها جنة عادل.

فعاليات قاعة العرض

أما قاعة العرض، فتناقش في محورها الأول "الترجمة إلى العربية دراسة لغوية" بعنوان "الكلمات الإيطالية المنشقة من اللغة العربية"، ويتحدث فيها د. عبد الله النجار، ود. عصام السيد، ويديرها أسامة جاد. أما محور "المصريات"، فيناقش كتاب "أمراء الطبلخاناه عصر سلاطين المماليك" تأليف د. إجلال علي سرور، ويديره د. هشام علي الحسيني. في محور "التراث الحضاري"، يناقش كتاب "في الفلاحة" لابن خير الإشبيلي، ونصوص الأندلس لابن العزري، يناقشه د. آية الجندي، ود. أحمد عادل قرني، ويدير الندوة د. أسامة السعدوني. أما المحور الأخير بعنوان "ملتقى الإبداع الشعري"، فيناقش كتاب "خرائط الجنة" للكاتب عبد الغفار العوضي، يناقشه أسامة جاد.

فعاليات قاعة المؤسسات

أما قاعة المؤسسات، فتتناول ندوة بعنوان "إعلام القيم الثقافية والمجتمعية لتمكين وتحصين الأسرة المصرية وبناء الإنسان"، حيث يتحدث خلالها د. سهام جبريل، عهود وافي، د. مرفت أبو عوف، ويديرها نشوى الحوفي ممثلة المجلس القومي للمرأة.

قاعة الطفل

أما نشاط الطفل في معرض الكتاب فيشهد زخمًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة التفاعلية، حيث يبدأ ركن الفنون القولية في تمام الساعة العاشرة صباحًا بحكي ومناقشة "حكايات الانتصار" مع أمل عبد الفتاح، يليها ورشة حكي بعنوان "حتشبسوت" تقدمها سارة السيد رجب، ثم ورشة حكي "الملك مينا" لياسين السيد رجب، كما يتم عقد لقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير.