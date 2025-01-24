لميس الحديدي عن حال الكرة المصرية: "كله فنكووووش"
كتب- عمرو صالح:
أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن استيائها من الأوضاع التي يمر بها الوسط الكروي المصري خلال الفترة الحالية.
وقالت الحديدي في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس": "الأهلى والزمالك في أسوأ حالاتهم .. هو بصراحة الكرة المصرية في أدنى مستوياتها محلياً و عربياً و أفريقياً".
وأضافت: "شكل اللعيبه، حالتهم البدنية، مهاراتهم، روح اللعب، الخطة كله مافيش" الموجود فقط خناقات على تويتر وكله فنكووووش.
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