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لميس الحديدي عن حال الكرة المصرية: "كله فنكووووش"

11:38 م الجمعة 24 يناير 2025

لميس الحديدي

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كتب- عمرو صالح:
أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن استيائها من الأوضاع التي يمر بها الوسط الكروي المصري خلال الفترة الحالية.
وقالت الحديدي في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس": "الأهلى والزمالك في أسوأ حالاتهم .. هو بصراحة الكرة المصرية في أدنى مستوياتها محلياً و عربياً و أفريقياً".

وأضافت: "شكل اللعيبه، حالتهم البدنية، مهاراتهم، روح اللعب، الخطة كله مافيش" الموجود فقط خناقات على تويتر وكله فنكووووش.

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لميس الحديدي الكرة المصرية
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