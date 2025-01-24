لميس الحديدي عن حال الكرة المصرية: "كله فنكووووش"

كتب- عمرو صالح:

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن استيائها من الأوضاع التي يمر بها الوسط الكروي المصري خلال الفترة الحالية.

وقالت الحديدي في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس": "الأهلى والزمالك في أسوأ حالاتهم .. هو بصراحة الكرة المصرية في أدنى مستوياتها محلياً و عربياً و أفريقياً".

وأضافت: "شكل اللعيبه، حالتهم البدنية، مهاراتهم، روح اللعب، الخطة كله مافيش" الموجود فقط خناقات على تويتر وكله فنكووووش.

اقرأ أيضا..

السيسي: التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان والسبيل نحو مستقبل أفضل

بعد قرار وزير الإسكان.. ما ارتفاعات البناء المسموح بها في القرى؟



