مستوحى من المعابد الفرعونية.. تفاصيل الجناح المصري في معرض FITUR 2025 السياحي الدولي بمدريد

الثقافة تعلن تخطى عدد زوار المعرض في أول أيامه الـ400 ألف زائر

كتب- محمد أبو بكر:

تشارك مصر سنويًا، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، في المعرض السياحي الدولي FITUR، الذي تُقام فعالياته في العاصمة الإسبانية مدريد حتى 26 يناير الجاري، ويترأس الوفد المصري شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

تصميم الجناح المصري مستوحى من الطراز المعماري للمعابد المصرية القديمة

وجاء تصميم الجناح المصري مستوحى من الطراز المعماري للمعابد المصرية القديمة، حيث تم تزيينه بلافتات دعائية ضخمة عند المدخل الرئيسي للمعرض، تعرض صورًا ترويجية لأبرز المنتجات السياحية المصرية، مثل السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية بالبحر الأحمر.

ويضم الجناح المصري شاشات عرض كبيرة تقدم مواد ترويجية متنوعة، تشمل أفلامًا وصورًا عن المقاصد السياحية المختلفة في مصر، بالإضافة إلى مكتب استعلامات لاستقبال الزوار وتوزيع النشرات السياحية والهدايا التذكارية. كما يحتوي الجناح على غرف اجتماعات ومنطقة استقبال وانتظار، إلى جانب مطبخ خاص يقدم الأكلات المصرية التقليدية.

يذكر أن معرض FITUR يُعد الحدث الأبرز في السوق السياحي الإسباني، ويعتبر ثالث أكبر تجمع سياحي عالمي بعد بورصتي برلين ولندن، كما يُعد المعرض السياحي الأكبر للدول الناطقة بالإسبانية، سواء في شبه جزيرة إيبيريا أو أمريكا اللاتينية.

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