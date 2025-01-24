إعلان

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

10:15 م الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الغربية ووسط سيناء.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:-

474529373_1012793607545873_4121914615690846460_n474529373_1012793607545873_4121914615690846460_n

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس القاهرة الكبرى أمطار السواحل الشمالية الإسكندرية درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بتوقيع نجوم الثقافة.. تعرف على "البرنامج الثقافي" في معرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا

إعلان

إعلان

الأرصاد تكشف عن تزايد فرص سقوط الأمطار في هذا الموعد