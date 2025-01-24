أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

جناح قصور الثقافة يشهد إقبالًا كبيرًا في أول أيام معرض الكتاب 56

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الغربية ووسط سيناء.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:-