أفكار واعدة ومبتكرة تفوز بجائزة "GEN Z".. ومدبولي يثمن دور الشباب في بناء المستقبل

كتب- حسن مرسي:

شهد برنامج "GEN Z" تحدي الجامعات لحظة فارقة بتتويج فريقين بمشاريع مبتكرة، حيث فاز كل من فريق "ري وول" وفريق "قطفة" بجائزة قدرها 3 ملايين جنيه.

وشارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في فعاليات المسابقة من خلال تواجده بلجنة التحكيم، معربًا عن إعجابه بالأفكار المبتكرة التي قدمها الشباب المشارك.

فريق "ري وول" من جامعة سيناء قدم مشروعًا مبتكرًا يتمثل في تطوير حائط ذكي يعزل الحرارة ويقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 42%.

هذا المشروع يعد صديقًا للبيئة واقتصاديًا، حيث يستخدم مواد طبيعية ومعاد تدويرها. وأكد فريق "ري وول" على أهمية هذا المشروع في مواجهة التحديات البيئية وتوفير الطاقة.

أما فريق "قطفة" من جامعة عين شمس، فقد قدم مشروعًا مبتكرًا لحفظ الأغذية باستخدام مواد طبيعية، مما يساهم في تقليل الهدر الغذائي وإطالة عمر المنتجات الزراعية.

وأوضح الفريق أن هذه التقنية يمكن أن تساهم في تقليل التكاليف وزيادة الصادرات الزراعية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالأفكار المبتكرة التي قدمها الشباب المشاركون في البرنامج، مؤكدًا على أهمية دعم الشباب ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى واقع.

وأكد أن هذه المشاريع تعكس الإبداع والابتكار الذي يتمتع به الشباب المصري، وأنها تساهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.

وشدد الدكتور مدبولي على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أن هذه هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص لدعم المشاريع المبتكرة وتحويلها إلى واقع.

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