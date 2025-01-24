مدبولي خلال "Gen Z": الابتكار وريادة الأعمال هما مفتاح تقدم الدول

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقدم الدول يعتمد بشكل رئيسي على الأفكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الابتكارات غير التقليدية تمثل السبيل نحو التقدم.

خلال استضافته في برنامج "Gen Z" على قناة "dmc"، أشار إلى أن شركات عملاقة مثل جوجل وأمازون، التي تتجاوز قيمتها قيمة موازنات دول بعشرات المليارات من الدولارات، بدأت من فكرة بسيطة.

وخلال حديثه، وصف مدبولي فكرة البرنامج بأنها رائعة، مؤكدًا أن ريادة الأعمال والبحث العلمي والابتكار تساهم في إيجاد أفكار ترتكز عليها دول مختلفة، لافتًا إلى أن الحكومة، في تشكيلها الأخير، تضم مجموعة وزارية مخصصة لريادة الأعمال.

وعن مشروعات برنامج "Gen Z"، أعرب مدبولي عن حيرته في اختيار مشروع واحد من بين العديد من المشروعات، مؤكدًا أن جميعها أفكار مهمة ومفيدة للمجتمع.

وأعلن خلال مشاركته في لجنة التحكيم بالبرنامج عن فوز مشروعي "ري وول" و"قطفة"، حيث حصل كل منهما على 3 ملايين جنيه، مما أتاح لهما الوصول إلى مرحلة النهائيات.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمشروع فريق "قطفة" بجامعة عين شمس، إلى أن فكرة استخدام المواد الطبيعية لإطالة عمر الفاكهة تعتبر فكرة جيدة للغاية، مؤكداً أن الأهم هو أن تكون هذه المواد غير مؤثرة على طعم الفاكهة أو على تكلفتها.

أكد مدبولي أنه شعر بالكثير من الطاقة الإيجابية خلال تواجده مع الشباب، معبرًا عن ثقته في أن مصر ستصبح دولة رائدة.

يُذكر أن برنامج "Gen Z" هو برنامج خاص لريادة الأعمال يستهدف طلاب الجامعات، يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر قناة "DMC".

وقد شارك في المسابقة بمرحلتها الأولى 25 ألف طالب، تنافسوا للحصول على دعم يصل إلى 100 مليون جنيه، مقسمة بين 50 مليون جنيه مقدمة من صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، و50 مليونًا من صندوق تحيا مصر.

وتضم لجنة التحكيم مجموعة من العلماء ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى، مثل فريدة خميس وطارق كامل ومحمد شلباية وأحمد شلبي والمهندس هاني عازر والدكتور سامح سعد.

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