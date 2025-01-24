"متعك الله بالصحة والعافية".. علاء مبارك يستذكر مشروع والدته سوزان بالتزامن مع معرض الكتاب

كتب- عمرو صالح:

نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، صورة لوالدته سوزان مبارك على منصة "إكس"، خلال ظهورها على شاشة التلفزيون مستعيداً دورها في مشروع "مكتبة الأسرة".

وكتب علاء مبارك: "بمناسبة معرض الكتاب ٢٠٢٥ نتذكر مشروع غنى عن التعريف ومن أهم المشاريع الثقافية مشروع "القراءة للجميع "، ومكتبة الأسرة الذي عمل على توفير ملايين الكتب بأسعار زهيدة بل وصل إلى توفره مجانًا كما تم في حملة المليون كتاب حتى يكون الكتاب في متناول الجميع ويساهم في نشر المعرفة والثقافة.

واختتم التويتة: " كل عام وحضرتك بخير متعك الله بالصحة والعافية" .

سوزان مبارك تتصدر التريند

وبعد التويته تصدر اسم سوزان مبارك، قرينة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقا"، وذلك تزامنًا مع افتتاح الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب أمس الخميس، حيث تذكر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إسهامات قرينة الرئيس الراحل في مبادرة القراءة للجميع.

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