مكتبة الإسكندرية تكشف لمصراوي تفاصيل مشاركتها في معرض القاهرة للكتاب

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جناح قصور الثقافة يشهد إقبالًا كبيرًا في أول أيام معرض الكتاب 56

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:



أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تشارك بجناح مميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال "زايد": نقوم بعرض وبيع سلسلة من الإصدارات الجديدة الموجهة للنشء والشباب، والتي تشمل 10 كتب جديدة لعدد من المفكرين والسياسيين البارزين.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن من بين هذه الإصدارات كتابًا عن علي باشا مبارك، وآخر عن الشيخ حسن العطار، وغيرهم من الأعلام.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن المكتبة تواصل جهودها في تطوير الإصدارات الثقافية، حيث بلغ عدد الكتب التي أصدرتها المكتبة حتى الآن 75 كتابًا، مع خطط مستمرة لإطلاق مزيد من الأعمال.

وأضاف" زايد" أن الجناح يضم أيضًا عددًا جديدًا من سلسلة "أبجديات" والمجلات الموجهة للنشء، إلى جانب كتب تُنشر لأول مرة، من بينها كتاب يتناول التفاصيل المعمارية لمدينة الإسكندرية، مع التركيز على إحدى العمارات المميزة يتضمن صورا نادرة.

وأكمل: شهد الجناح إطلاق كتاب جديد للكاتب صلاح سالم، الذي يظهر لأول مرة اليوم، مما يعكس اهتمام المكتبة بإثراء المشهد الثقافي بمشاركة كبار المفكرين.

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