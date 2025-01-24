معرض الكتاب يحتفل بمئوية مجلة “المصور” تحت شعار “تنوير ووطنية”

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كتب- أحمد الجندي:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 احتفالية خاصة بمئوية مجلة “المصور”، التي أُسست عام 1924، بحضور كوكبة من كبار الصحفيين والمثقفين، من بينهم حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، وعبد اللطيف حامد، رئيس تحرير المجلة، وعمر سامي، رئيس مجلس إدارة دار الهلال، والكاتب والمفكر يوسف القعيد.

تاريخ عريق ومكانة مميزة

خلال الندوة، أكد الكاتب الصحفي أشرف التعلبي، الذي أدار اللقاء، أن مجلة “المصور” ليست مجرد مجلة ثقافية أو فنية، بل كانت وما زالت تعكس روح التنوير والوطنية، ونجحت على مدار مائة عام في تقديم محتوى صحفي متميز قائم على الصورة.

وأشاد يوسف القعيد بتاريخ المجلة، مشيرًا إلى دورها في دعم الأدباء والكتّاب المصريين والعرب، ومطالبًا بإعادة نشر القصص التي كتبها الأديب نجيب محفوظ فيها. كما وصفها بأنها “قبلة المثقفين العرب”، حيث استقطبت أبرز الأسماء الأدبية مثل محمود درويش وسميح القاسم.

دعم وطني وصحفي

أوضح غالي محمد أن “المصور” تواصل الحفاظ على مكانتها، رغم تحديات الصحافة الورقية عالميًا، مشيرًا إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحف القومية، وهو ما أسهم في استمرار المجلة.

من جانبه، أشاد حلمي النمنم بمجلة “المصور” بوصفها نتاجًا للحركة الوطنية المصرية وثورة 1919، مشيرًا إلى أن المجلة نجحت في توثيق تاريخ مصر الثقافي والسياسي كما طالب بإعداد كتاب يضم مقالات رموز الفن والأدب التي نشرت على صفحاتها.

إرث مستمر

أكد عبد اللطيف حامد أن “المصور” استطاعت منذ إصدارها الأول، الذي حمل صورة الملك فؤاد الأول، أن تكون منبرًا للوطنية والثقافة، مشيرًا إلى استمرار المجلة في معالجة القضايا الحيوية مثل قانون الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، رغم التحديات التقنية والتكنولوجية.

واختتم المشاركون بالتأكيد على أهمية الحفاظ على هذا الإرث الصحفي والثقافي، الذي يعكس وجه مصر الحضاري على مدار 100 عام.

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