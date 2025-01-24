رئيس جامعة الأزهر: فن التشبيه في القرآن من أروع الصور في إيصال المعاني

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، على الدور البارز لفن التشبيه في القرآن الكريم في إيصال المعاني الدينية بطريقة سهلة ومؤثرة. وأوضح خلال برنامجه "بلاغة القرآن والسنة" أن هذا الفن البلاغي يمثل وسيلة فاعلة لتقريب المفاهيم المعقدة إلى أذهان الناس، وجعلها أكثر قابلية للفهم والتأثر.

وشدد الدكتور داود على أن التشبيه ليس مجرد زينة لغوية، بل هو أداة قوية لبناء الجسور بين العقل والقلب، وربط الإنسان بخالقه. وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى استخدم التشبيه في القرآن الكريم لبيان حقائق الدين، وتوضيح معانيه، وترسيخ القيم الأخلاقية في نفوس الناس.

ولقد استشهد الدكتور داود بآيات قرآنية عديدة توضح روعة هذا الفن البلاغي، منها قوله تعالى: "وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين". وأوضح أن هذا التشبيه يعكس عظمة الجنة، ويستخدم أوسع صورة يمكن أن يتخيلها العقل البشري للتعبير عن ذلك.

كما أشار إلى أن استخدام صيغة المفرد في وصف الجنة يدل على وحدتها وكاملها، مما يدفع المؤمنين إلى السعي لتحقيقها بكل ما أوتوا من قوة.

وخلص الدكتور داود إلى أن دراسة فن التشبيه في القرآن الكريم تساهم في تعميق فهم الدين الإسلامي، وتقريب معانيه إلى النفوس، وتعزيز الإيمان بالله تعالى.

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