حدث في 8ساعات| السيسي: التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان.. ومواعيد صرف 5 منح للعمالة غير المنتظمة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأنه السبيل نحو مستقبل أفضل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي: التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان والسبيل نحو مستقبل أفضل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأنه السبيل نحو مستقبل أفضل.

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بعد قرار وزير الإسكان.. ما ارتفاعات البناء المسموح بها في القرى؟

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك فيما يخص تحديد ارتفاعات المباني في القرى بناءً على عرض الشارع وعدد الأدوار المصرح بإنشائها، بما لا يتجاوز قيود الارتفاع التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة.

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وزير السياحة: افتتاح مشروع تطوير خدمات منطقة أهرامات الجيزة خلال أيام

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا حضره العديد من ممثلي وسائل الإعلام بإسبانيا وبأمريكا اللاتينية وبالأسواق الدولية، وذلك خلال مشاركته في المعرض السياحي الدولي FITUR 2025، أثناء زيارته الحالية الرسمية للعاصمة الإسبانية مدريد.

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إقبال غير مسبوق على قاعة الكتب المخفضة بمعرض الكتاب

شهدت قاعة الكتب المخفضة، المعروفة بـ"سوق الأزبكية"، إقبالاً كبيراً من الزوار، في اليوم الأول من انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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مواعيد صرف 5 منح حكومية للعمالة غير المنتظمة بعد الزيادة

أعلنت وزارة العمل المصرية مضاعفة قيمة المنحة الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، اعتبارًا من يناير 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو تأمينًا اجتماعيًا.

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تصل لـ100 ألف جنيه.. أسعار عمرة الإسراء والمعراج 2025

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة الإسراء والمعراج 2025، والتي تختلف وفقًا لمدة البرنامج ومستوى الخدمات المقدمة.

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زيارة لطلاب الأكاديمية والكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

نظمت القوات المسلحة، زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق؛ استمرارًا للدور المجتمعي الذي تقوم به القوات المسلحة في دعم مؤسسات المجتمع المدني لما تقدمه من خدمات لأبناء الشعب المصري العظيم، وتفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات.

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55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة العمارة الخضراء

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، معلومات عن مبادرة العمارة الخضراء، التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كأول مشروع سكني ميسر صديق للبيئة في إفريقيا.

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أمطار وبرودة وشبورة مائية..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 29 يناير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

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