بعد قرار وزير الإسكان.. ما ارتفاعات البناء المسموح بها في القرى؟

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك فيما يخص تحديد ارتفاعات المباني في القرى بناءً على عرض الشارع وعدد الأدوار المصرح بإنشائها، بما لا يتجاوز قيود الارتفاع التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة.

تحديد ارتفاع المباني وفقًا لعرض الشارع في القرى

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، تفاصيل ارتفاعات المباني في القرى، كما يلي:

- بالنسبة للقرى التي تحتوي على شوارع بعرض 4 أمتار فأكثر، يحق للمباني أن تكون أرضية مع دورين متكررين، بارتفاع أقصى 10 أمتار.

- أما الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، فيسمح للمبنى بأن يكون أرضيًا مع 3 أدوار متكررة بارتفاع أقصى 13 مترًان.

- في حال كانت الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر، يجوز أن يكون ارتفاع المبنى ضعف عرض الشارع.

تفاصيل القرار وأهدافه

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن هذا التعديل يأتي ضمن حرص وزارة الإسكان على متابعة تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ويستهدف تحقيق تيسيرات على المواطنين في القرى، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية، والحد من مخالفات البناء، وفي إطار مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء القرى.

من جانبها، أشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ورئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن التعديل يحدد ارتفاعات المباني في القرى بحيث لا تتجاوز قيود الارتفاع التي تضعها هيئة عمليات القوات المسلحة.

يُذكر أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، قد قدمت مقترحًا لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية في القرى، وتم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة التي شكلتها وزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024.

وضم تشكيل اللجنة ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.

وأكدت وزارة الإسكان أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تنظيم البناء وتطوير البيئة العمرانية في القرى المصرية.

اقرأ أيضًا:

وزير الإسكان يصدر قرارًا بتحديد ارتفاعات المباني بالقرى

55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة العمارة الخضراء

فيديو يرصد إنشاء أول محطة لوجستية لتداول الغلال بميناء الدخيلة بطول 1150 مترًا