عدلي حسين: قضايا المرأة كانت أولوية طول فترة عملي

كتب- أحمد الجندي:

أكد المستشار عدلي حسين، أن قضايا المرأة كانت من أولوياته خلال مسيرته العملية، سواء أثناء عمله كقاضٍ أو مستشار بالبرلمان لمدة 10 سنوات، وكذلك خلال فترة توليه منصب محافظ القليوبية.

وخلال مشاركته بندوة "حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية" بقاعة ديوان الشعر ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أوضح أن الدستور المصري يحدد المجالس المختصة بشؤون المرأة، ومنها المجلس القومي للمرأة الذي أُنشئ بمبادرة من سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق، حيث كان مستشارًا لها في تلك الفترة.

وأشار إلى أن المجلس القومي للمرأة أسهم بشكل كبير في تعزيز حقوق المرأة وإصدار تشريعات هامة، مثل حماية المرأة من العنف الأسري وإضافة مواد قانونية لمكافحة التحرش، كما تم العمل على حماية حق المرأة في الميراث، مؤكدًا أن كل هذه الإنجازات جاءت من خلال جهود المجلس لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع المصري.

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