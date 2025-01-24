إقبال غير مسبوق على قاعة الكتب المخفضة بمعرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

شهدت قاعة الكتب المخفضة، المعروفة بـ"سوق الأزبكية"، إقبالاً كبيراً من الزوار، في اليوم الأول من انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال محمود الشرقاوي، أحد الناشرين بالقاعة، أن تخصيص قاعة مستقلة لسوق الأزبكية هذا العام يعد خطوة جديدة، حيث كانت سابقاً جزءاً من قاعة 4 في المعرض.

وأوضح "الشرقاوي" في تصريحات لمصراوي، أن تخصيص القاعة ساهم في زيادة إقبال الزوار، حيث أصبحت وجهة واضحة ومحددة لمحبي الكتب ذات الأسعار المناسبة قائلاً : “الناس اللي بتزور القاعة بتلاقي كتب بأسعار معقولة، وهو ما يشجعهم على الشراء مقارنة بأسعار الكتب الأخرى”.

إقبال غير مسبوق على قاعة الكتب المخفضة

بينما أكد محمود حلمي، أحد الناشرين، بقاعة الكتب المخفضة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن اليوم الأول من المعرض شهد إقبالاً كثيفاً على القاعة، بشكل غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح "حلمي" في تصريحات لمصراوي، أن تخصيص قاعة مستقلة لسوق الأزبكية هذا العام ساهم في زيادة الوعي بها، حيث كان البعض في الماضي يجهل وجودها ضمن المعرض.

وأضاف"حلمي أنه الآن أصبحت القاعة معروفة وواضحة للزوار بسبب تخصيص مساحة خاصة بها، مما جذب العديد من الأشخاص الباحثين عن الكتب بأسعار مناسبة.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وتحل "سلطنة عمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و 6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.

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