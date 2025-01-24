زيارة لطلاب الأكاديمية والكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

إقبال غير مسبوق على قاعة الكتب المخفضة بمعرض الكتاب

كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة، زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق؛ استمرارًا للدور المجتمعي الذي تقوم به القوات المسلحة في دعم مؤسسات المجتمع المدني لما تقدمه من خدمات لأبناء الشعب المصري العظيم، وتفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات.

وزار الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، عدد من المرضى الخاضعين للعلاج داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى وتوزيع الهدايا العينية وتقديم الدعم المعنوي لهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأعرب عدد من المرضى، عن امتنانهم لتلك الزيارة التي تعكس حالة الترابط بين القوات المسلحة وأبناء الوطن، فيما أعرب مسئولي المستشفى عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة وما يترتب على تلك الزيارات من أثر إيجابي ورفع الروح المعنوية للحالات التي تتلقى الخدمة العلاجية بالمستشفى.

فى ختام الزيارة، وجه الطلبة الشكر والتقدير للقائمين على تقديم الخدمة الطبية المتميزة بالمستشفى، وأعربوا عن سعادتهم لمشاركتهم فى رسم البسمة على وجوه المرضى.

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