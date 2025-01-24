تصل لـ100 ألف جنيه.. أسعار عمرة الإسراء والمعراج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة الإسراء والمعراج 2025، والتي تختلف وفقًا لمدة البرنامج ومستوى الخدمات المقدمة.

أسعار عمرة الإسراء والمعراج 2025

وأوضح عابد، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أسعار عمرة الإسراء والمعراج الاقتصادية تبدأ من 39 ألف جنيه، وتصل إلى 100 ألف جنيه لبرامج الخمس نجوم المتميزة.

أسعار عمرة الإسراء والمعراج الاقتصادية والـ5 نجوم

وبحسب عضو غرفة شركات السياحة، جاءت أسعار عمرة الإسراء والمعراج 2025، كما يلي:

البرنامج الاقتصادي (10 أيام): 39 ألف جنيه.

البرنامج الاقتصادي (15 يومًا): يتراوح بين 43 و45 ألف جنيه.

برنامج 5 نجوم: يتراوح بين 75 و100 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الأسعار قد تتغير وفقًا لحجوزات الطيران والإقامة، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كبيرًا على عمرة الإسراء والمعراج هذا العام.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة أنه للحصول على حجز للعمرة، يجب تقديم الأوراق التالية:

أصل جواز السفر ساري لمدة 6 أشهر من تاريخ الرحلة.

عدد 2 صورة شخصية ذات خلفية بيضاء، مع ضرورة ارتداء الحجاب للسيدات.

شهادة صحية من مكتب صحة حكومي، تتضمن صورة مختومة بالإضافة إلى أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة:

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من بداية تاريخ الرحلة.

- عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي بها صورة مختومة ويرفق بها أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:

- إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- بطاقة الرقم القومى للمواطنين و3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- سداد رسوم الجواز وفقا للقيمة المالية المقررة.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- بعد تسلم تلك المستندات لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية.

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