55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة العمارة الخضراء

كتب- محمد أبو بكر:

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، معلومات عن مبادرة العمارة الخضراء، التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كأول مشروع سكني ميسر صديق للبيئة في إفريقيا.

المبادر تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة

وتهدف المبادرة إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 40%، إلى جانب تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%، مما يعزز الاستدامة البيئية في قطاع الإسكان.

ويجري تنفيذ المبادرة على مرحلتين، حيث تتضمن 55 ألف وحدة سكنية، وقد تم بالفعل إنجاز 60% من المرحلة الأولى، في إطار جهود الدولة لتوفير مساكن حديثة ومستدامة للمواطنين.

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