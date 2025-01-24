فيديو يرصد إنشاء أول محطة لوجستية لتداول الغلال بميناء الدخيلة بطول 1150 مترًا

كتب- محمد أبو بكر:

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح تفاصيل مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، الذي يهدف إلى بناء رصيف بطول 1150 مترًا وعمق يتراوح بين 16 و19 مترًا، بالإضافة إلى منطقة خلفية تمتد على مساحة 300 ألف متر مربع.

أول محطة لوجستية لتداول وتخزين الغلال

وتعد هذه المحطة أول محطة لوجستية لتداول وتخزين الغلال وصناعات القيمة المضافة المرتبطة بها.

ويشهد ميناء الدخيلة تطورًا نوعيًا مع اقتراب الانتهاء من مشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأرصفة 99.5%.

وتمتد محطة الحاويات الجديدة على طول 1200 متر (من إجمالي 1680 مترًا لطول الرصيف) وهو أكبر خط ملاحي في العالم، وبعمق 18 مترًا، فيما تبلغ مساحتها 840 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا

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