بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الشرطة.

ويتلو القرآن القارئ الشيخ هاني الحسيني.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "نعمة الأمن"، وهو موضوع الخطبة الموحدة بجميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر الشريف.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.



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