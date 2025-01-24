رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لاستقبال مصابي غزة

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، أمس الخميس، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسوان.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية

ووجه الدكتور أيمن عاشور، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، بعد نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

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