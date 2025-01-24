إقبال كثيف وطوابير في الساعة الأولى لانطلاق معرض الكتاب

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

شهدت الساعات الأولى من اليوم الثاني لانطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبير من الجماهير التي اصطفت في طوابير طويلة أمام الأبواب الخارجية للمعرض.

انتشار الكثير من الأسر المصرية لتفقد قاعات العرض

كما شهدت القاعات المختلفة انتشار الكثير من الأسر المصرية لتفقد قاعات العرض.

وكان وزير الثقافة قد افتتح المعرض أمس الخميس بشكل رسمي، وفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور من الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وتحل "سلطنة عمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و 6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.

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