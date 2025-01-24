معرض الكتاب.. تحديث تطبيق "توت" بـ 18 عددًا من مجلة قطر الندى وإطلاق مسابقة للأطفال

نقابة الصحفيين تتسلم 4 آلاف كتاب ضمن مبادرة "المليون كتاب" التي أطلقتها

كتب-محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، إضافة 18 عددا من إصدارات مجلة "قطر الندى"، إلى موقع وتطبيق "توت" الإلكتروني المجاني المخصص لكتب ومجلات الأطفال، في سياق التحديث الدوري للموقع وبمناسبة انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56.

الإصدارات التى تم إضافتها ضمن سلسلة مجلة قطر الندى، تضمنت الأعداد " 687- 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704".

وأكد الكاتب محمد ناصف إطلاق مسابقة عن تطبيق "توت" في الركن المخصص له بجناح الطفل في المعرض، توجه خلالها مجموعة أسئلة للأطفال عن التطبيق ومحتواه والتفاعل مع ما يقدمه من تجربة تعليمية تناسب احتياجاتهم وتكون جوائزها كتب ومجلات مجانية.

ويوفر التطبيق مجموعة متنوعة من مطبوعات الهيئة المخصصة للأطفال، منها: كتب ومجلة "قطر الندى"، وإصدارات المركز القومي لثقافة الطفل، ويتم تحديثه أسبوعيا بكتب جديدة تتنوع بين القصص التفاعلية، والروايات المصورة، مع إمكانية تصفحها بسهولة عبر الأجهزة الإلكترونية المختلفة، بهدف تشجيع القراء الصغار على القراءة بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية.

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