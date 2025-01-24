نشرة التوك شو| استئناف عمليات الحفر في حقل ظهر والحكومة تكشف موعد وصول حفار إيني

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الحكومة تكشف موعد وصول حفار إيني لاستئناف عمليات الحفر في حقل ظهر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم دوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

خلال مداخلة مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على فضائية "النهار"، أوضح الحمصاني أن الحكومة تسعى لتفعيل آليات التواصل مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجان استشارية تعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الاقتصادية المطروحة واقتراح الحلول المناسبة.

أستاذ طب نفسي يكشف مفاجأة عن أسباب انتشار ظاهرة العنف في المدارس

قال الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، إن العنف ظاهرة عالمية معقدة، حيث يوجد الكثير من الأسباب تعمل معًا حتى تحدث ظاهرة العنف في المدارس، ومن هذه العوامل عوامل أسرية، وفردية، وأخرى تتعلق بالمدرسة.

وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن بعض الطلاب يمارسون العنف مع زملائهم بسبب القلق أو الاكتئاب أو الاضطرابات النفسية، مشيرًا إلى أن المدرسة إذا لم تلاحظ هذه المشاعر السلبية فسيقوم الطلاب بإظهار هذه المشاعر في صورة أعمال عنف.

مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في مصر.. وزير الخارجية يكشف التفاصيل

أعلن السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، عن مبادرة مصرية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، بهدف حشد الدعم الدولي لهذه القضية، مؤكدًا أن هذا المؤتمر سيساهم في تقديم المساعدات اللازمة لإعادة إعمار القطاع وتوفير حياة كريمة لسكان غزة.

وأوضح "عبدالعاطي"، أن مصر تعمل على بناء خارطة طريق لتحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته مصر في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أستاذ هندسة طاقة: استئناف عمليات الحفر في حقل ظهر خطوة مهمة لتعزيز إنتاج الغاز

علق الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن إعلان الحكومة عن بدء أعمال الحفر في حقل ظهر بهدف زيادة إنتاج الغاز.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام" الذي يُبث على فضائية "النهار"، أشار القليوبي إلى أن وصول حفار شركة إيني لاستئناف عمليات الحفر في حقل ظهر آواخر يناير الجاري، يُعتبر خطوة مهمة لتعزيز إنتاج الغاز.

بكري يكشف دلالات زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة في هذا التوقيت

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسن شيخ رئيس الصومال يعكس دلالة قوية ومهمة حول طبيعة العلاقات بين البلدين، كما يعكس سياسة مصر وتوجهاتها في منطقة القرن الأفريقي.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، أوضح بكري أن الرئيس السيسي أكد أن وجود قوات مصرية في الصومال لا يهدف إلى تهديد أي دولة، بل يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.

بكري: اتحبست 5 مرات ما شوفتش 1% من اللى بشوفه دلوقت في دور الإصلاح

أشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الجزء الثاني من احتفالات عيد الشرطة شهد مفاجأة مبهرة تمثلت في اصطفاف قوات الشرطة.

وتابع بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، موضحًا أن الرئيس السيسي بعد ترشحه للرئاسة أكد أن من أهم أهدافه هو إعادة بناء المؤسسات الوطنية، وهو ما تحقق على مدار السنوات الماضية.

أميرة بدر: واقعة مدرسة كابيتال إنذار للمدارس الدولية في مصر

علقت الإعلامية أميرة بدر، على واقعة الاعتداء بالضرب على الطالبة كارما من إحدى زميلاتها في مدرسة كابيتال بالتجمع الخامس، معتبرةً أن هذه الحادثة تمثل إنذارًا للمدارس الدولية في مصر.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، أكدت بدر أن هذه ليست المشكلة الوحيدة التي تحدث في المدارس الدولية، بل هي مشكلة فريدة تظهر إعلاميًا، والمستخبي أكتر.

محمود سعد: لم أحلم يومًا بأن أكون مذيعًا لكنني طموح وأسعى لتحقيق أهدافي

أكد الإعلامي محمود سعد، ، أنه لا يعتبر نفسه شخصًا صاحب أحلام كبيرة، بل يفضل أن يكون طموحًا ويعمل بجد لتحقيق أهدافه.

وأوضح "سعد" خلال حواره مع " المشهد": "أنا مش راجل أحلام، أنا أحب الواقع، ربما أنا إنسان بلا أحلام، لكني إنسان طموح، أعمل الشيء كويس"، قائلاً: "أفتكر إنني عمري ما كنت أحلم أبقى مذيع إطلاقًا، ولا حتى رئيس تحرير."