الزراعة تتوقع تراجع أسعار اللحوم خلال شهر رمضان المبارك

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور طارق سليمان نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، عن موقف أسعار اللحوم بمختلف الأسواق خلال شهر رمضان الكريم والذي تشهد فيه محلات الجزارة إقبالا من المواطنين لشراء اللحوم.

وقال "سليمان"، لمصراوي، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار اللحوم تراجعًا خلال شهر رمضان الكريم، موضحًا أن أسواق الأعلاف شهدت خلال الشهور الماضية استقرارًا في أسعارها بمختلف الأسواق مع توافر الكميات وسد احتياجات السوق.

وبسؤاله عن موقف أسعار اللحوم بالأسواق خلال شهر رمضان الكريم المنتظر حلوله بعد أسابيع قال سليمان نتوقع انخفاض في أسعار اللحوم في رمضان خاصة في الثلث الأخير منه والذي تشهد فيه أسعار اللحوم تراجع في الإقبال على شرائها نظرا لاقبال المواطنين على شراء الحلويات و مخبوزات العيد.

وسجلت أسعار اللحوم بمحلات الجزارة اليوم بالاسواق الأتي:

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 340 و370 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 340 و360 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 300 و 350 جنيهًا بعد أن وصل إلى 350 جنيهًا في وقت سابق.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 380 و400 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 340 و380 جنيهًا