"حماة الوطن" يعلن إنشاء وحدة لمواجهة الأزمات والكوارث

كتب- عمرو صالح:

أصدر اللواء أركان حرب أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب قرارا بتعيين المهندس أحمد تيسير مخيمر رئيسا للجنة الاستشارية للأزمات والكوارث.

قال المهندس أحمد تيسير، إنة تشرف بالتكليف الذي يمثل مسؤولية كبيرة تتطلب العمل بكل جهد خلال المرحلة القادمة ومواجهة التحديات الراهنة والأزمات التي تواجه الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط والأمن القومي العربي.

وكشف تيسير عن إنشاء ' وحدة أزمة لمواجهة الأزمات والكوارث' والتي يمكن من خلالها التصدي للشائعات التي تحاك بالدولة المصرية.

يُذكر أن المهندس أحمد تيسير مخيمر كان قد تولي أمين امانة الشؤون الاقتصادية وقدم من خلالها العديد من الأفكار والرؤي

لجذب مزيد من الاستثمارات وإقامة شراكات لتوفير فرص العمل.

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