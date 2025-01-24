"كام واحد اتزق من العرش".. محمود سعد يكشف رأيه عن "نمبر وان" بين المذيعين والمذيعات

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الإعلامي محمود سعد عن رأيه بشأن لقب "نمبر وان" بين المذيعين والمذيعات، موضحًا أنه يفضل الابتعاد عن المنافسة في هذا السياق، قائلاً: "فيه مذيعين كتير، ومنهم نجوم كبار، وأنا مش منهم الحمدلله، وسحبت نفسي من المنطقة دي، ولست أقصد بأني خارج المنافسة، ولكن فيه منطقة معظمهم بيشتغل فيها وهي التوك شو، والسعي إن الإنسان يكون الأول دا محبط ومش كويس، ولازم الإنسان يسعى إنه يكون هو ويقدم حاجة هو مقتنع بيها وصادقة. هو دا السعي الحقيقي".

محمود سعد يكشف رأيه عن "نمبر وان" بين المذيعين والمذيعات

وأضاف محمود سعد: "فيه طبعًا مذيعين مشهورين جدًا وبيحققوا حاجات كتير جدًا، وأنا كنت في يوم من الأيام من أشهر المذيعين، ودلوقتي مبقتش أخد بالي من الحاجات دي، لأنها حاجات كلها وقتية، ولا يهمني أن أكون متربعًا على العرش، وفي الآخر، هيجي واحد تاني يتربع، وكام واحد اتربع على العرش واتزق من العرش، القضية دي لا تشغلني إطلاقًا".

وأشاد سعد بالإعلامي عمرو أديب، قائلًا: "عمرو أديب مذيع مشهور وكبير ومحقق نجاحات كبيرة، وأنا أحبه، وهو نمرة وان، كنت صاحب والده اللي كان كاتب سيناريست، وعمرو وهو شاب جاي يدرب في صباح الخير معانا، واحنا أصدقاء وبينا علاقات كبيرة، وأعتقد عمرو مش شاغل نفسه بفكرة الأول أو الثاني أو الثالث، وعندنا واحد بس هو اللي عامل هيصة على نمبر وان".

وأثنى "سعد"، على الإعلامي تامر أمين قائلًا: "تامر أمين مذيع يمتلك كل أدوات المذيع، مذيع شاطر عنده كل الأدوات وأكتر مني بكتير، ممكن يقعد 3 ساعات ميتحركش خالص، يتكلم بطلاقة ويعمل كل حاجة، يقول نشرة، يعمل حوار، يقف على مسرح، يقدم حفلة، يعمل كل حاجة".

وفيما يتعلق بالشائعات حول وجود خلاف بينه وبين تامر أمين، نفى محمود سعد ذلك تمامًا، قائلاً: "ليس حقيقيًا وجود خلاف بيني وبين تامر أمين. وبقول الرأي دا في كل حتة، تامر أمين يمتلك أدوات المذيع".

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