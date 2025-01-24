محمود سعد: حاولت إجراء مقابلات مع عمالقة الفن العربي دون جدوى

كتب- أحمد الجندي:

كشف الإعلامي محمود سعد عن رغبته في إجراء مقابلات تلفزيونية مع كبار نجوم الفن العربي مثل فاتن حمامة وليلى مراد ومحمد عبد الوهاب، إلا أن محاولاته لم تكلل بالنجاح.

وأوضح سعد، خلال حواره مع "المشهد"، أن الفنانة فاتن حمامة كانت تخشى الظهور على التلفزيون رغم كونها ممثلة عظيمة، بينما لم يتمكن من إجراء حديث صحفي مع ليلى مراد، أما محمد عبد الوهاب فقد ظل يحاول الاتصال به على مدار خمس سنوات، حيث كان عبد الوهاب يرد قائلاً: "يا أستاذ سعد، كلمني تاني"، لكنه توفي قبل أن يتم اللقاء.

وأشار محمود سعد إلى أن هناك نجومًا في الفن العربي لم يقتصر تأثيرهم على الموهبة أو تقديم أعمال فنية عظيمة فقط، بل أضافوا شيئًا جديدًا للشخصية الفنية بشكل عام، وخص بالذكر الفنانة فاتن حمامة التي وصفها بأنها أيقونة النجومية، مشيرًا إلى أنها نجحت في خلق صورة مميزة للنجمة من خلال تعليمها، أناقتها، وثقافتها.

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