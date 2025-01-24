رمضان أم شوال؟.. موعد آخر رحلات العمرة هذا العام

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أن شهر شوال المقبل سيكون موعد آخر رحلات العمرة للعام الجاري.

وأضاف وحيد في تصريحات لمصراوي، أن عدد المعتمرين حتى الآن قارب على الـ500 ألف معتمر.

وأوضح أن إصدار الباركود للعمرة لا يمكن أن يتم دون وجود برنامج عمرة متكامل مع إحدى شركات السياحة، وذلك ضمن ضوابط العمرة الجديدة.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة أنه للحصول على حجز للعمرة، يجب تقديم الأوراق التالية:

أصل جواز السفر ساري لمدة 6 أشهر من تاريخ الرحلة.

عدد 2 صورة شخصية ذات خلفية بيضاء، مع ضرورة ارتداء الحجاب للسيدات.

شهادة صحية من مكتب صحة حكومي، تتضمن صورة مختومة بالإضافة إلى أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:

- إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- بطاقة الرقم القومى للمواطنين و3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- سداد رسوم الجواز وفقا للقيمة المالية المقررة.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- بعد تسلم تلك المستندات لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية.

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