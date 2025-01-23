وفد "الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي" يبحث التعاون مع صندوق ديمتري الفرنسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شارك وفد رفيع المستوى من المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، برئاسة المستشار هاني أبو زيد في اللقاء الاستثماري الذي نظمته مجموعة سلام البيطرية في القصيم.

حضر اللقاء وفد يُمثل صندوق ديمتري الفرنسي الذي يضم أكثر من 90 شركة بارزة بإجمالي استثمارات تفوق 2 تريليون ريال، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الفرص الاستثمارية بين المملكة وفرنسا.

وشمل وفد المجلس المستشار ياسر البخشوان نائب الرئيس للعلاقات العامة والتعاون الدولي، ونبيل الغريب رئيس الهيئة الاستشارية العليا، والمهندس محمد حسام مدير المشاريع بالمجلس، وشهد اللقاء حضور شخصيات بارزة من الحكومتين الفرنسية والسعودية، من أبرزهم من جانب الحكومة الفرنسية ستيفان ساندر المستشار الإقليمي من البعثة الاقتصادية لدى السفارة الفرنسية، ومن جانب الحكومة السعودية المهندس سلمان بن جار الله الصوينع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم.

وخلال اللقاء أشاد المستشار هاني أبو زيد بمشاريع مجموعة سلام البيطرية وخص بالشكر الشيخ فهاد سليمان الفهاد على جهوده المتميزة، واصفًا إبداعه ومراكز البحوث التابعة للمجموعة بأنها نموذج يُحتذى به في التطوير والابتكار، معربًا عن تقديره لصندوق ديمتري الفرنسي على اهتمامه بالاستثمار في المملكة، معتبرًا أن هذا اللقاء يُمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد المستشار هاني أبو زيد، أن المجلس سيواصل جهوده لتعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات العالمية، خاصة من فرنسا لدعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية، موضحًا أن منطقة القصيم تمتلك إمكانيات استثنائية تجعلها وجهة استثمارية مثالية.