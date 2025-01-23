تفاصيل فعاليات أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد شاكر:

افتتحت اليوم الدورة الـ٥٦ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن يستقبل المعرض الزوار ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء الغد، في أول أيامه.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس هيئة الكتاب: إن المعرض يشهد في يومه الأول للجمهور العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة والأنشطة واللقاءات التي تغطي كافة فروع المعرفة.

وتُعقد هذه الفعاليات في القاعات المختلفة المخصصة للنشاط الثقافي والفني للمعرض، حيث تتنوع المواضيع بين الأدب، والتاريخ، والشعر، والاقتصاد، والسياسة.

أبرز الفعاليات في اليوم الأول:

القاعة الرئيسية:

1:30 ظهرًا: ندوة "كن متصلاً" بمشاركة د. أسماء عبد العزيز، د. حسن الشريف (السعودية)، د. نيفين مكرم، وتديرها الإعلامية هالة الحملاوي.

3:30 عصرًا: ندوة "كيف تشكل أحمد مستجير؟" بمشاركة د. أحمد رجب محمد، د. أيمن يحيى أمين، د. سعد نصار، وتديرها الإعلامية مروة مرسي.

5:30 مساءً: لقاء مع د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

7:30 مساءً: ندوة "بؤر الصراع الإقليمي ومخاطر الأمن القومي المصري" بمشاركة اللواء د. أيمن عبد المحسن، السفير حازم خيرت، النائب طارق الخولي، واللواء أركان حرب وائل ربيع.

القاعة الدولية:

1:30 ظهرًا: ندوة "الأدب الأفريقي" بمشاركة Madohona Arouna (توجو)، Abra Christiane (توجو)، Ndiogou Samb (السنغال)، وتديرها الإعلامية منى الدالي.

3:30 عصرًا: ندوة بعنوان "لمحة تاريخية لعلاقة القضاء الليبي بالقضاء المصري"، ويشارك فيها المستشار جمعة أبوزيد - المستشار سري محمود صيام - المستشار مبروك الفاخري - المستشار محمد عزت السيد.

5:00 مساءً: ندوة "العلاقات العمانية المصرية الحديثة.. مرتكزات ومواقف" بمشاركة د. عبد المنعم الحسني، د. علي الدين هلال، د. علي العيساني، د. محمد صابر عرب، ويدير الندوة عاصم الشيدي.

7:30 مساءً: ندوة "تاريخ وزارة الخارجية" بمشاركة السفير أحمد فريد، السفير ناجي غابة، وتديرها الإعلامية ليلى عمر.

الصالون الثقافي:

1:30 ظهرًا: ندوة "الأستاذ الدكتور حسين نصار - مئوية ميلاد" بمشاركة د. أيمن فؤاد سيد، د. تغريد حسن، د. حسام عبد الظاهر، د. ياسر حسين نصار، وتديرها الإعلامية هبة حمزة.

3:30 عصرًا: ندوة "شامبليون فك رموز اللغة المصرية القديمة" بمشاركة د. أحمد منصور، د. علا العجيزي، د. فتحي صالح، د. ممدوح الدماطي، وتديرها الإعلامية هدى عبدالعزيز.

5:30 مساءً: ندوة "ثقافتنا في العراق والمغرب" بمشاركة د. أحمد الظفيري (العراق)، د. سعيد كوبريت (المغرب)، د. مبارك السريفي (المغرب) - د. موج يوسف (العراق)، تدير الندوة: الإعلامية ميادة

7:30 مساءً: ندوة "مجتمع الثورة الصناعية الخامسة" بمشاركة د. محمد سناجلة (الأردن)، د. محمد طلعت سعيد، د. محمد عزام، د. مروة نبيل، ويديرها زياد عبدالتواب.

فكر وإبداع:

الساعة 1:30 ظهرا: ندوة مناقشة كتاب "السيناريو.. دليل احتراف الدراما" لـ محمد رفیع، يناقشه: د. أسماء يحيى الطاهر عبد الله، المخرج مجدي أحمد علي، تدير الندوة: إيمان الشامية.

الساعة 3 عصرا: مناقشة كتاب «الأسطورة تتكلم - سيرة ذاتية» سميحة أيوب، يناقشه: أيمن الحكيم - علاء محمود مرسي، يدير الندوة: محمد عبد الخالق.

الساعة 4:30 عصرا: مناقشة كتاب "الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة 1973 - رصد ودراسة"، إعداد: اللواء محمود محمد طلحة، يناقشه: اللواء أركان حرب علي الببلاوي - اللواء أركان حرب محمد هلال.

الساعة 6 مساءً: ندوة «أحزان بائع فول» لـ عبده مباشر، يدير الندوة: عبد الناصر العطيفي، يناقشه: رانيا رفاعي - محمد أمين المصري.

الساعة 7:30 مساءً: مناقشة «لعنة الخواجة» لـ وائل السمري، يناقشه: د. سمير مندي - مصطفى عبيد، تدير الندوة: الإعلامية سهير جودة.

قاعة المؤسسات

الساعة 1:30 ظهرا: ندوة "حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية" يشارك فيها: د. عبد الحي عزب، المستشار عدلي حسين - د. سوزان القليني - د. منى الحديدي - د. نورهان الشيخ، يدير الندوة: أيمن عدلي (رابطة الجامعات الإسلامية).

الساعة 1:30 ظهراً: ندوة (مئوية مجلة المصور) يشارك فيها: حلمي النمنم - عبد اللطيف حامد - عمر سامي غالي محمد - يوسف القعيد، يدير الندوة: أشرف التعلبي (دار الهلال).

وفي الساعة 4 عصرا: ندوة "التغيرات المناخية الحالية: الأسباب، الآثار، المجابهة والتكيف" يشارك فيها: د. عبد الرازق الكومي - د. عبد المسيح سمعان - د. عطية الطنطاوي - د. شاكر أبو المعاطي - د. فيروز محمود، يدير الندوة: د. فتحي أبو راضي (المجلس الأعلى للثقافة).

الساعة 6:30 مساءً: المائدة المستديرة الأولى "علاقة الفن التشكيلي بالمجتمع" يشارك فيها: الناقد الفني محمد كمال - الناقدة الفنية هبة الهواري.

قاعة العرض:

الساعة 12 ظهرا: ندوة "الأدب اليوناني وترجمته إلى العربية" يشارك فيها: د. نیکوس بكوناجيس - د. محمد عبد العزيز، وعرض للشعر اليوناني لعام 2024م مع الشاعر ستافروس زافيريوس المصريات.

الساعة 3:30 عصرا: ندوة "التربية والتعليم في مصر القديمة" تأليف: د. عبد العزيز صالح، يناقشه: د. حسين ربيع، يدير الندوة: محمود أنور (التراث الحضاري).

الساعة 5:30 مساءً: ندوة "رسالة في علم الكتابة والأحبار" يناقشها: د. أحمد جمعة - د. حسن عبيد - د. يحيى زكريا، تدير الندوة: سلوى بكر.

الساعة 7:30 مساءً: "ملتقى الإبداع الشعري: وماذا يفعل الرومانسيون غير ذلك" تأليف: إبراهيم بجلاتي، يناقشه: د. محمد بدوي.

قاعة الشعر:

الساعة 3:30 عصرا: أمسية ينظمها اتحاد كتاب مصر، يشارك فيها: أبو زيد بيومي - جمال حراجي - دينا لطفي - سيدة فاروق - طارق عبد الفضيل - فتحي الصومعي - محمد الخولي - محمد الدش - محمد السيد - نور سليمان - هالة عصفور - وليد القماش، يدير الأمسية: جابر بسيوني.

الساعة 5:30 مساءً: لقاء مع أحمد عبد المعطي حجازي، يحاوره: سامح محجوب.

الساعة 7:30 مساءً: أمسية يشارك فيها: أحمد سويلم - أمل جمال - أوراس الإيرياني (اليمن) - بهية طلب عبد الكريم كاصد (العراق) - إنجلترا - عبده المصري - علي عطا مبارك السريفي (المغرب - أمريكا) - مسعود شومان - هشام محمود - نابيلا بيلار (أورغواي)، يدير الأمسية: حسام جايل.

تفاصيل افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب..

وكان افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم فعاليات الدورة الـ56، بحضور كبار المسؤولين والشخصيات العامة، بينهم: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور سامح أحمد زكي الحنفي، وزير الطيران المدني، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور نظير عيَّاد، فضيلة مفتي الجمهورية، اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بالإنابة عن وزير الخارجية، اللواء أسامة نجا، مساعد وزير الدفاع للتدريب، بالإنابة عن وزير الدفاع، وكل من: مرجريت صاروفيم- رامي عباس، بالإنابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الخالق ابراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بالإنابة عن وزير الإسكان، إلى جانب حضور عدد من سفراء الدول المشاركة، وممثلي الوزارات والهيئات الثقافية.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

كما تحل سلطنة عمان "ضيف شرف" في الدورة الـ 56 من المعرض، في حين اختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2025 الدكتور أحمد مستجير، العالم والمفكر الكبير، ليكون "شخصية المعرض".

اقرأ أيضًا:

أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي

خاص| "الأزهر" تدرس التراجع عن قرار تعريب مناهج كليات الطب والصيدلة