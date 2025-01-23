فهمي بهجت: مصر تُسابق الزمن لإدخال المساعدات لغزة

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، إن مصر رفضت تهجير الشعب الفلسطيني وفرضت القاهرة كلمتها على العالم أجمع، لكي تستمر القضية الفلسطينية مستمرة، مشيرًا إلى أن أي محاولة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتغيير ديمغرافية فلسطين لن تسمح مصر بهذا الأمر.

وشدد "بهجت"، خلال تقديمه برنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، على ضرورة عدم استماع الشعب المصري للشائعات التي تتحدث عن بيع سيناء، خاصة بعد أن رفضت مصر تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطينية إلى سيناء في مقابل بعض الحوافز الاقتصادية.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يكذب عندما تحدث عن أنه لن يقوم أحد بالمساس بالأراضي المصرية أو حبة رمال واحدة، موضحا أن مصر تُسابق الزمن خلال الفترة الحالية لإدخال المساعدات إلى القطاع، بالإضافة إلى إدخال المعدات الهندسية لتجهيز القطاع لكي يكون قابلا للحياة، مع تجهيز 2000 طبيب لإرسالهم إلى القطاع لافتتاح مستشفيات ميدانية في غزة.

اقرأ أيضا:

صور.. تدشين مبادرة المليون كتاب ضمن فعالية معرض الكتاب 2025

بتكلفة مليار جنيه.. دخول مستشفى بولاق الدكرور الجديدة الخدمة خلال شهرين