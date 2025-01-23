أستاذ هندسة طاقة: استئناف عمليات الحفر في حقل ظهر خطوة مهمة لتعزيز إنتاج الغاز

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن إعلان الحكومة عن بدء أعمال الحفر في حقل ظهر بهدف زيادة إنتاج الغاز.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام" الذي يُبث على فضائية "النهار"، أشار القليوبي إلى أن وصول حفار شركة إيني لاستئناف عمليات الحفر في حقل ظهر آواخر يناير الجاري، يُعتبر خطوة مهمة لتعزيز إنتاج الغاز.

وأضاف الدكتور القليوبي أنه من المتوقع أن تبدأ عمليات البحث والاستكشاف في منطقة البحر الأحمر، التي تُعتبر واعدة، في الربع الأخير من العام.

وأوضح أن مصر تُوجه استثمارات البحث والتنقيب نحو البحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية، مما يعكس استراتيجيتها لتعزيز احتياطيات الغاز.

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