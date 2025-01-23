بكري يكشف دلالات زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة في هذا التوقيت

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسن شيخ رئيس الصومال يعكس دلالة قوية ومهمة حول طبيعة العلاقات بين البلدين، كما يعكس سياسة مصر وتوجهاتها في منطقة القرن الأفريقي.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، أوضح بكري أن الرئيس السيسي أكد أن وجود قوات مصرية في الصومال لا يهدف إلى تهديد أي دولة، بل يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.

وأضاف بكري أن اليوم شهد توقيع اتفاقية تهدف إلى رفع مستوى العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مما يعزز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية.

وأشار بكري أيضًا إلى أن الرئيس السيسي شدد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد لقاء الرئيسين على أن أمن الصومال يعتبر جزءًا من الأمن القومي المصري، مما يعكس اهتمام مصر العميق بالأوضاع في الصومال ودورها في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

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