بكري: اتحبست 5 مرات ما شوفتش 1% من اللى بشوفه دلوقت في دور الإصلاح

كتب- حسن مرسي:

أشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الجزء الثاني من احتفالات عيد الشرطة شهد مفاجأة مبهرة تمثلت في اصطفاف قوات الشرطة.

وتابع بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، موضحًا أن الرئيس السيسي بعد ترشحه للرئاسة أكد أن من أهم أهدافه هو إعادة بناء المؤسسات الوطنية، وهو ما تحقق على مدار السنوات الماضية.

وتحدث الإعلامي مصطفى بكري عن تطوير دور الإصلاح والتأهيل مقارنة بالسنوات الماضية: "قولت للوزير في إحدى المرات أنا عايز حقي أنا اتحبست 5 مرات ما شوفتش 1% من اللى بشوفه دلوقتي في دور الإصلاح والتأهيل"

وأشاد بكري بمشهد تكريم والدة الشهيد عمر القاضي خلال الحفل، واصفًا إياها بأنها "قوية وصامدة".

وأشار بكري أيضًا إلى الرسائل التي بعث بها الرئيس السيسي للداخل والخارج خلال احتفالية عيد الشرطة، والتي أكدت على التحديات والصراعات التي تستهدف الدولة الوطنية بهدف إحداث فوضى عارمة.

وأكد بكري أن الرئيس السيسي شدد على أن مصر ستظل في مأمن بعيدًا عن الاضطرابات، كما تحدث عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.