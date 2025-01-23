أميرة بدر: واقعة مدرسة كابيتال إنذار للمدارس الدولية في مصر

كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية أميرة بدر، على واقعة الاعتداء بالضرب على الطالبة كارما من إحدى زميلاتها في مدرسة كابيتال بالتجمع الخامس، معتبرةً أن هذه الحادثة تمثل إنذارًا للمدارس الدولية في مصر.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، أكدت بدر أن هذه ليست المشكلة الوحيدة التي تحدث في المدارس الدولية، بل هي مشكلة فريدة تظهر إعلاميًا، والمستخبي أكتر.

وأشارت بدر إلى أن تصوير الفيديو الذي وثق الاعتداء كان له دور حاسم في حصول الطالبة على حقها، حيث قالت: "لولا تصوير الفيديو، لم تكن تلك الطالبة كارما لتنال حقها".

وأضافت أن المدارس الدولية أصبحت مشروعًا استثماريًا يركز على الربح، متابعة: "هل الفلوس الكتير اللي بندفعها بناخد مقابل لها خدمة تعليمية وتربوية لأولادنا؟".

وتساءلت بدر: "فين الرقابة في مدرسة كابيتال، هل دخول كارما لمنطقة محظور تواجدها بها مبرر عشان تنضرب؟".

وفي ردها على بيان وكيلة المدرسة، أكدت بدر أن أن الجمل التي استخدمتها الوكيلة تعكس عدم الوعي التربوي، معربة عن استغرابها من الأسلوب الذي تتبعه المسؤولة التربوية بالمدرسة، حيث قالت: "مفيش صفحة بتتسرق وبترجع بعد يومين، دي ألفاظ واحدة تربوية؟.. لما دي لغة وكيلة المدرسة مستغربين ليه على ألفاظ البنت اللي ظهرت في الفيديو واعتدت على زميلتها".

وأشارت إلى أن عدم وجود رقابة أو إدارة فعالة في المدرسة كان واضحًا، معتبرةً أن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يعد قرارًا مخففًا، مشددة على أن المدرسة كان يجب أن تُغلق بعد تلك الواقعة.

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